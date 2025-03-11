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        Haberler Yaşam Gastronomi kentinin vazgeçilmez iftar içeceği: Meyan şerbeti

        Gastronomi kentinin vazgeçilmez iftar içeceği: Meyan şerbeti

        Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:11
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        Gastronomi kentinin vazgeçilmez iftar içeceği
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        UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor.

        Havaların ısınmasıyla birlikte serinletici etkisi ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliği nedeniyle, 11 ayın sultanı ramazanda meyan şerbeti vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

        Poşet veya şişelerde satılan meyan şerbetini almak isteyenler, bazı işletmelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

        Litresi 40 liraya satılan ve suyla karıştırıldığında 2 litreye ulaşan meyan şerbeti, uygun fiyatıyla her kesime hitap ediyor.

        "HAZMI KOLAYLAŞTIRIR VE SAKİNLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR"

        Yarım asırdır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, Fırat Nehri kenarından toplanan meyan köklerini getirip dükkanında işlediklerini söyledi.

        Meyan kökünü tarçın, karabiber ve biraz su ekleyerek yoğurduklarını belirten Yılmaz, "Ramazan dolayısıyla yoğun bir talep var. Meyan şerbeti ramazan sofralarının olmazsa olmazı. Müşteriler, iftara yakın dükkanın önünde kuyruk oluşturuyor. Hazmı kolaylaştırır ve sakinleştirici özelliği vardır. Vatandaşların muhakkak iftarda meyan şerbeti tüketmelerini tavsiye ederiz" dedi.

        Müşterilerden Eyüp Kondu ise ramazan sofralarında en çok meyan şerbetini tercih ettiklerini belirterek, "Şerbet ferahlatıyor. Yemekten sonra içtiğimizde midemizin rahatladığını hissediyoruz. Ramazanda özellikle sofralarımızda meyan şerbeti olmazsa iftarın tadını alamıyoruz" diye konuştu.

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        #Meyan Şerbeti
        #Fırat Nehri
        #haberler
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