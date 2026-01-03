Gayrimenkul sektörü, Kentsel Gelişim Zirvesi’nde buluşacak

Zirveye dair değerlendirmelerde bulunan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, son yıllarda yaşanan depremlerin kentlerimiz için alarm zilleri çaldığını belirterek, “6 Şubat 2023 depremleri, kentsel dönüşümün tercihten öte bir zorunluluk olduğunu acı biçimde gösterdi. Ancak biliyoruz ki kentsel dönüşüm tek başına yeterli bir kavram değil, dönüşümü tüm boyutlarıyla ele alan bir kentsel gelişim sürecini ortaya koymalıyız” dedi.

Yerinde dönüşümün ve mahalle kimliğinin korunmasının önemine dikkat çeken Engin Keçeli, özellikle yaşlılar, çocuklu aileler ve kırılgan gruplar açısından taşınma ve uyum süreçlerinin sosyal destek mekanizmalarıyla güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti, dönüşüm sürecinde bireylerde oluşan “yerinden edilme” kaygısının psikososyal danışmanlık, travma-duyarlı iletişim ve şeffaf süreç yönetimiyle azaltılabileceğini söyledi.

Finansal açıdan dönüşümün sürdürülebilir olabilmesi için faiz destekli veya kefaletli kredi modelleri, kira-yardımı köprüleri, geçici barınma çözümleri ve şeffaf maliyet tablolarının önemine dikkat çeken Keçeli, zorunlu yapı sigortası ve teslim sonrası bakım garantilerinin vatandaşın güvenini güçlendiren temel araçlar olduğunu belirterek hukuki çerçevede ise adil sözleşme standartları, bağımsız teknik raporlar ve açık arabuluculuk süreçlerinin hak sahiplerini koruyacağını ifade etti.