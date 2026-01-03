Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.498,38 %2,10
        DOLAR 43,0312 %0,16
        EURO 50,4706 %-0,18
        GRAM ALTIN 5.991,88 %0,43
        FAİZ 36,74 %-1,29
        GÜMÜŞ GRAM 100,39 %1,47
        BITCOIN 89.751,00 %-0,31
        GBP/TRY 57,9551 %-0,07
        EUR/USD 1,1719 %-0,23
        BRENT 60,75 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 9.796,73 %0,43
        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul sektörü, Kentsel Gelişim Zirvesi’nde buluşacak - Emlak Haberleri

        Gayrimenkul sektörü, Kentsel Gelişim Zirvesi’nde buluşacak

        İNDER (İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği), Türkiye'nin deprem gerçeği ve kentsel dönüşümün çok boyutlu doğasını ele alacağı 1. Kentsel Gelişim Zirvesi'ni 14 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 13:38 Güncelleme: 03.01.2026 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gayrimenkul sektörü, Kentsel Gelişim Zirvesi'nde buluşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zirveye dair değerlendirmelerde bulunan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, son yıllarda yaşanan depremlerin kentlerimiz için alarm zilleri çaldığını belirterek, “6 Şubat 2023 depremleri, kentsel dönüşümün tercihten öte bir zorunluluk olduğunu acı biçimde gösterdi. Ancak biliyoruz ki kentsel dönüşüm tek başına yeterli bir kavram değil, dönüşümü tüm boyutlarıyla ele alan bir kentsel gelişim sürecini ortaya koymalıyız” dedi.

        Yerinde dönüşümün ve mahalle kimliğinin korunmasının önemine dikkat çeken Engin Keçeli, özellikle yaşlılar, çocuklu aileler ve kırılgan gruplar açısından taşınma ve uyum süreçlerinin sosyal destek mekanizmalarıyla güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti, dönüşüm sürecinde bireylerde oluşan “yerinden edilme” kaygısının psikososyal danışmanlık, travma-duyarlı iletişim ve şeffaf süreç yönetimiyle azaltılabileceğini söyledi.

        Finansal açıdan dönüşümün sürdürülebilir olabilmesi için faiz destekli veya kefaletli kredi modelleri, kira-yardımı köprüleri, geçici barınma çözümleri ve şeffaf maliyet tablolarının önemine dikkat çeken Keçeli, zorunlu yapı sigortası ve teslim sonrası bakım garantilerinin vatandaşın güvenini güçlendiren temel araçlar olduğunu belirterek hukuki çerçevede ise adil sözleşme standartları, bağımsız teknik raporlar ve açık arabuluculuk süreçlerinin hak sahiplerini koruyacağını ifade etti.

        “Yapıları güçlendirirken toplumsal dokuyu da güçlendirmek zorundayız” diyen Engin Keçeli, zirvede söz konusu alanlara dair ortak bir bakış ve yönelim setinin kamuoyuna yansıtılacağını kaydetti.

        İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, 14 Ocak’ta düzenlenecek Kentsel Gelişim Zirvesi’nin devlet kurumları, yerel yönetimler, inşaat sektörü, akademi ve sivil toplumun temsilcilerini bir araya getirecek büyük bir platform olarak planlandığı belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

        Arnaavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D. zincir marketin önüne gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, marketin camları kırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi