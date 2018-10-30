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Sevgilisiyle parasal anlaşmazlıklar yaşıyordu
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Gayrimenkul zengini kadının cesedi bagajdan çıktı!

Ayrıldığı iki eşi ve sevgilisiyle para problemi yaşayan gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu’ndan acı haber geldi. Eski bir minibüsün bagajında bulunan cesedin Oruçoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

30.10.2018 - 10:36 | Güncelleme:

İstanbul’da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Yakınları Oruçoğlu’ndan haber alamayınca Müge Anlı’nın programına başvurdu. Sır olayı araştıran Anlı, Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son ilk eşi Yüksel Y. ile görüştüğünü tespit etti. İddiaya göre Yüksel Y. eski eşiyle bir minibüste görüldü. Araştırmalar sürerken, Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüs bulundu. Minibüsün bagajından bir kadın cesedi çıktı. Yapılan DNA testinde cesedin kayıp Nazmiye Oruçoğlu’na ait olduğu belirlendi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini tespit etti. Bir görgü tanığı bir süre önce cesedin bulunduğu minibüse bir başka minibüsün yanaştığını söylemesi dikkati eski eş Yüksel Y.’nin üzerine çevirdi. Yüksel Y.’nin Oruçoğlu ile bir minibüste görülmesi, polisin araştırmalarına bu yöne kaydırdı. Anlı’nın programına bağlanan Yüksel Y. ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Bu arada Nazmiye Oruçoğlu’nun ayrıldığı ikinci eşi ve daha sonra birlikte olduğu sevgilisiyle de parasal anlaşmazlıklar yaşadığı öğrenildi.

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 9 dakika önce
    Olumsuz oyları neden göstermiyorsunuz kardeşim.
  • Misafir 11 dakika önce
    Tanımadığınız bu bayan hakkında ağzınıza geleni söylemişsiniz. Bu nasıl bir yargısız infazdır. Birincisi; Kısa yoldan mal sahibi olduğu nasıl malum oldu? ''insanlığını satanlarr '', ya da ''para için yapmayacağı olmayanlardanmış'' tarzındaki söylemleriniz tam anlamıyla ağzı olan konuşuyo versiyonu:(
  • Misafir 29 dakika önce
    Suna bak
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