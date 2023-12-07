Gazel nedir? Nazım biçimi olan gazel ne demek, özellikleri ve örnekleri neler?
13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı nazım biçimi kullanılmıştır. Bu nazım biçimleri, dizelerin yapıları, aruz ölçüleri, kafiye düzenleri ve şiirde işlenen konulara göre ayrılırlar. Peki bu nazım biçimlerinden biri olan gazel nedir? Gazel nazım biçiminin özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve gazel örneklerini sizler için hazırladık.
Gazel, Divan edebiyatının en yaygın nazım biçimlerinden biridir. Kelime anlamı “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak, söyleşmek”tir. Aslen Arap edebiyatında bir nazım biçimi olmayan gazel, kasidelerin içinde aşktan, sevgiliden söz edilen bölümden ayrılarak ayrı bir nazım biçimi olmuştur.
Gazel Nedir?
Genellikle aşk, güzellik, şarap gibi konuların işlenmesi amacıyla yazılan gazel, divan edebiyatının en yaygın nazım biçimlerindendir. Beyitlerden oluşan gazel, aruz ölçüsüyle yazılır. Gazelin beyit sayısı genelde 5 ile 15 beyit arasında değişir. Gazelde her beyit kendi içinde bir anlam bütünlüğü taşırken gazelin tümü belirli bir konu etrafında birleşir. Gazelin bizim edebiyatımızdaki ilk örneklerine 13. yüzyılın ikinci yarısında rastlarız.
Gazel Özellikleri nelerdir?
Gazel Örnekleri Nelerdir?
Hattım hisabın bil dedin gavgalara saldın beni
Zülfüm hayalin kıl dedin sevdalara saldın beni
Geh ebr veş giryan edip geh bad veş püyan edip
Mecnun-ı sergerdan edip sahralara saldın beni
Vaslım dilersin çün dedin lutf edeyin olsun dedin
Yarın dedin birgün dedin ferdalara saldın beni
Baki
Cânı kim cânânı için sevse cânânın sever
Cânı için kim ki cânânın sevse cânın sever
Her kimin âlemde miktârıncadır tab’nda meyl
Ben leb-i cânânımı Hızr Âb-i Hayvân’ın sever
Başa dem düşdükçe taksîr eylemez akar müdam
Ol sebepten muttasıl çeşmim ciğer kanın sever
Fuzuli
Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gâmsın sen
Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen
Secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen
Bildiğin gibi değil cümleden akvâmsın sen
Rûhsun nefha-i Cibril ile tev’emsin sen
Sırr-ı Hak’sın mesel-i İsi-i Meryem’sin sen
Şeyh Galip