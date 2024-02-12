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        Gazeteci yazar Ergun Hiçyılmaz vefat etti

        Gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz 80 yaşında vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hiçyılmaz'ın vefatı sonrası açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:54
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        Gazeteci Ergun Hiçyılmaz vefat etti
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        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci yazar Ergun Hiçyılmaz'ın vefat ettiğini duyurdu.

        Gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz vefat etti.

        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 80 yaşındaki Hiçyılmaz'ın vefatını duyurduğu mesajında cenaze ile ilgili bilgilerin henüz netleşmediğini paylaştı.

        ERGUN HİÇYILMAZ KİMDİR?

        Ergun Hiçyılmaz 1942 yılında Eskişehir'de doğdu. Gazetecilik hayatı 1960'da başladı. Akşam, Yeni Sabah, Yeni İstanbul, Günaydın, Fotospor, Tercüman, Güneş, Nokta, Yankı, Hürgün gibi yayınlarda çalıştı. Bu yayınlarda editörlükten yayın müdürlüğüne kadar etkin görevler üstlendi.

        Yaprak Sanat Dergisi'ni yayınlayan Hiçyılmaz'ın Yelken, Güney, Varlık, Hisar gibi dergilerde şiir ve öyküleri yayınlandı. Bu arada Barış Dergisi'nin şiir ödülünü kazandı.

        Gazeteciler Cemiyeti, TSYD gibi kuruluşların 27 kez başarı ödülünü alan Hiçyılmaz, 1986'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin spor yazarlığı dalında "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü. 1993 yılında ise Altın Kitaplar ödülünü kazandı. Ergun Hiçyılmaz'ın spor yazarlığı konusunda Türk Spor Tarihi, Sporun Yapısal Analizi, Spor Yazarı, Beşiktaş, Futbol, Türkiye'de Sporun Öyküsü, Atatürk'ün Gençlik ve Spor Politikası, Sporda Batılılaşma Hareketi, Niçin Kitlesiz Spor Değil, Sporda Ünlüler Ansiklopedisi, gibi kitapları vardır.

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