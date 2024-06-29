Gazi Koşusu başlıyor! Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, büyük ödül ne kadar?
98. Gazi Koşusu'nun ne zaman yapılacağı belli oldu. Geçmişten günümüze ilgiyle takip edilen yarışta bu sene 2024 şampiyonu belirlenecek. Bu yılki birincilik ikramiyesi açıklandı. Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, ödül ne kadar? İşte tüm merak edilenler…
Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. Kazanan atın sahibi ise 13 milyon TL'ye yakın ikramiyenin sahibi olacak. Yarışseverler bu muhteşem koşu yaklaştıkça Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, Gazi koşusunda koşacak atlar sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak.
Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl TJK TV ve Tay TV'nin yanı sıra 17'si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak
GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?
GAZİ KOŞUSU BİRİNCİLİK İKRAMİYESİ
7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL’ye ulaşacak.
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5.DRAGON FLAME
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7.IRON SKY
8.KING DAVUT
9.MADRAS
10.MR BAYBARS
11.RIDE THE LIGHTNING
12.SEVERUS SNAPE
13.SON OF COOGER
14.TACHYON
15.TOR GOLD
16.WOLF SEYFO
17.ZIZKA
18.BOSETTI
19.GİZ
20.LOOK AT THE STAR
21.MANGUSTA
22.OHRID INCISI
23.CANOTAY (Yedek)
24.COLLECTER (Yedek)