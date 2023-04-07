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Gazi maaşlarına zam geldi! 2023 Gazi maaşları ne kadar oldu, maaş farkı ne zaman ödenecek?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesine gelen zammın ardından bir gelişme de gazi maaşlarında yaşandı. Gazi maaşları zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakan Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışma ile gazi maaşlarına zam yapıldığını duyurdu. İşte 2023 zamlı gazi maaşı aylıkları...

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  • GAZİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve maaş farkı ne zaman ödenecek?

    Gazi maaşları zammı konusu, Bakan Bilgin'in son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından bir son dakika gelişmesi de gazi maaşlarından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıklarda artış uygulandığını açıkladı. İşte  İşte, 2023 zamlı gazi maaşlarında son durum...
  • GAZİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve maaş farkı ne zaman ödenecek?

    BAKAN BİLGİN'DEN GAZİ MAAŞI AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.
  • GAZİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve maaş farkı ne zaman ödenecek?

    GAZİ MAAŞLARINA ZAM MI GELDİ?

    Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.
  • GAZİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve maaş farkı ne zaman ödenecek?

    GAZİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. 
  • GAZİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve maaş farkı ne zaman ödenecek?

    GAZİ ZAMMI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm Muharip Gazilere, 30 günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak aylık ödeneceğini ve aylıkların asgari ücretin net tutarından az olamayacağını duyurdu. Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan 2023 Nisan’dan itibaren hesaplara yatırılacak.
  • GAZİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve maaş farkı ne zaman ödenecek?

    30 GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

    Bakanlığın sosyal devlet anlayışı içerisinde toplumun her kesimini enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapma çalışmaları kapsamında İstiklal Madalyası verilmiş, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almış Muharip Gaziler ile Sivas Kongresi’nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, TBMM Birinci Dönem üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşların aylıklarının 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlandı.
  • GAZİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve maaş farkı ne zaman ödenecek?

    Gaziler Arasında Sosyal Güvence Farkı Olmayacak

    Hak sahiplerinin çalışıp çalışmadıklarına veya gelir/aylık alıp almadıklarına bakılmaksızın, 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlanarak Muharip Gazilerin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi.
  • GAZİ MAAŞI ZAMMI 2023 | Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve maaş farkı ne zaman ödenecek?

    Gazilerin Emanetlerinin Aylıkları da Yükseltildi

    Kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar ise net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak.

    Böylece, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 TL’ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220 TL’den 6 bin 635 TL’ye, yükseltilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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