30 GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

Bakanlığın sosyal devlet anlayışı içerisinde toplumun her kesimini enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapma çalışmaları kapsamında İstiklal Madalyası verilmiş, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almış Muharip Gaziler ile Sivas Kongresi’nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, TBMM Birinci Dönem üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşların aylıklarının 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlandı.