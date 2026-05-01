Gaziantep - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekipte, Ersin Destanoğlu ile Murillo, Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördükleri sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti; iki oyuncu bu maçla birlikte yeniden kadroya dahil oluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligde iki maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri ve tüm detaylar…
Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele için geri sayım başladı. Ligde çıktığı 31 karşılaşmada 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 56 puana ulaşan siyah-beyazlılar, haftaya 4. sırada giriyor. Ev sahibi ekip ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgiyle topladığı 37 puanla 10. basamakta yer alıyor. Futbolseverler şimdi karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesine dair muhtemel ilk 11’ler ve tüm ayrıntılar…
GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep Stadı’nda oynanacak Gaziantep - Beşiktaş maçı 1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Abdullah B. Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcı hakemlik görevlerini ise Murat T. Curbay ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Gaziantep - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.