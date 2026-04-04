Gaziantep FK: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK haftayı 34, Alanyaspor ise 32 puanla tamamladı.
Giriş: 04.04.2026 - 18:58
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Konuk ekibi öne geçiren golü 42'de İbrahim Kaya atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 63. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 34'e, Alanyaspor ise 32'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.
