Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 3. dakikada Ivo Grbic (k.k) kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK 18 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Ç. Rizespor ise 19 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.