Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Gaziantep FK: 2 - 52 Orduspor FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK: 2 - 52 Orduspor FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gaziantep FK sahasında 52 Orduspor FK'yı 2-0 mağlup etti ve grup aşamasına kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK kupada gruplarda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda konuk ettiği 52 Orduspor FK'yı 2-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Furkan Soyalp'in kullandığı serbest vuruşa arka direkte Ertuğrul Ersoy'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

        12. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ortasında Eren Çakır'ın arka direkte vuruşunda top auta gitti.

        31. dakikada topla rakip ceza sahasına ilerleyen Ertuğrul Ersoy'un vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

        52. dakikada 52 Orduspor FK'da sağ kanattan Bilal'in ortasına kale önünde Harun'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

        61. dakikada sağ kanattan Ömürcan Atan'ın ortasına kale önünde Kenan Kodro dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

        69. dakikada sağ kanattan Mirza Cihan'ın yerden kale önüne ortasında Kenan Kodro topu filelere yolladı. 2-0

        85. dakikada 52 Orduspor FK oyuncusu Bilal Gülden, M'Bakata'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

        89. dakikada Muhammed Taha'nın ceza sahasından kaleye aşırtma vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

        Hakemler: Davut Çelik, Yusuf Bozdoğan, Batuhan Sarıgül

        Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, Cyril Mandouki, Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir (Salem M'Bakata dk. 34), Furkan Soyalp (Qentin Duabin dk. 58), Eren Çakır (Halil İbrahim Dervişoğlu dk. 46), Öğün Özçiçek, Ali Ablak (Mustafa Eskihallaç dk. 58), Mirza Cihan (Muhammed Taha Gezer dk. 88), Kenan Kodro

        Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Bruno Viana, Çağan Taş, Mehmet Samet Kalkan, Nevzat Gezer

        Teknik Direktör: Selçuk İnan

        52 Orduspor FK: Egeberk Babel, Hüseyin Karabey (Faruk Öcal dk. 75), Yunus Emre Köse, Berkay Arı, Emre Fırtına (Enes Yetim dk. 75), Bilal Gülden, Ufuk Özcan, Ali Kemal Başaran, Kadir Ari (Nevzat Bilen dk. 75), Yusuf Atasoy (Rıdvan Tekkeşin dk. 89), Harun Özcan (Emre Gemici dk. 86)

        Yedekler: Emre Berat Beyli, Uğur Ayhan, Nazmi Candoğan

        Teknik Direktör: Cahit Erçelik

        Goller: Kenan Kodro (dk. 61 ve dk. 69) (Gaziantep FK)

        Kırmızı kart: Bilal Gülden (dk. 86) (52 Orduspor FK)

        Sarı kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Kadir Ari, Ufuk Özcan (52 Orduspor FK)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        ABD'den Irak'a ültimatom iddiası
        ABD'den Irak'a ültimatom iddiası
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı