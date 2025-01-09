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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Gaziantep FK: 4 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK: 4 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 19:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:58
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        Gaziantep'ten dört dörtlük galibiyet!
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Gaziantep FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Gaziantep'in gollerini Kenan Kodro (3) ve Eren Erdoğan kaydetti.

        Bu sonucun ardından Gaziantep FK 3 puana yükseldi. İstanbulspor ise haftayı puansız kapattı.

        Turnuvanın 2. maçında Gaziantep FK deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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