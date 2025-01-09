Gaziantep FK: 4 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Gaziantep FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gaziantep'in gollerini Kenan Kodro (3) ve Eren Erdoğan kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK 3 puana yükseldi. İstanbulspor ise haftayı puansız kapattı.
Turnuvanın 2. maçında Gaziantep FK deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.