        Gaziantep FK'da ayrılık: Badou Ndiaye

        Gaziantep FK'da ayrılık: Badou Ndiaye

        Gaziantep Futbol Kulübü, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Badou Ndiaye ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:08 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:08
        Gaziantep FK'da ayrılık: Badou Ndiaye
        Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burak Yılmaz'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Gaziantep ekibinde, 2 sezon forma terleten 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

        Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2024-2025 sezonunda katılan ve iki sezondur armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

