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        Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir dönemi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük için İsmet Taşdemir ile anlaşıldığını ve kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:22
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        Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir dönemi!
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        Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.

        Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcımız Halil Uğur’un da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, tecrübeli teknik adam kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü’nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig’den 1. Lig’e, Bodrum FK’yı ise 2. Lig'den 1. Lig’e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor’u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e taşımıştır.

        Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir’e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

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