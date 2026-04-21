Gaziantep FK'da Mirel Radoi dönemi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varıldığını ve şehre davet edildiğini açıkladı.
Giriş: 21 Nisan 2026 - 20:37
Gaziantep FK, istifa eden Burak Yılmaz yerine FCSB'den Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı'nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir.
