Gaziantep FK'da Mirel Radoi dönemi!

Gaziantep FK, istifa eden Burak Yılmaz yerine FCSB'den Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı'nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir.