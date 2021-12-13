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Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Trabzonspor'un kaybettiği haftayı kayıpsız geçmek isteyen Fenerbahçe, bu sezon evinde hiç yenilmeyen Gaziantep FK virajını kayıpsız dönmenin peşinde

Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında bu sezon evinde hiç yenilmeyen Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE

SAAT: 20.00
HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Kalyon
YAYIN: beIN SPORTS 1

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Serdar
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi yenerek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor.

Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, hanesine 27 puan yazdırdı.

Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.

  • Fenerbahçe ile oynadığı dört Süper Lig maçının birini kazanabilen Gaziantep FK (3M), tek galibiyetini geçen sezon sahasında aldı (3-1).
  • Gaziantep FK ile oynadığı dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1M), bu galibiyetlerde attığı 10 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü.
  • Süper Lig'de 15 hafta sonunda 18 puan toplayan Gaziantep FK (5G 3B 7M), bu puanların 17'sini iç saha karşılaşmalarında kazandı (5G 2B).
  • Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe (2G 1B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 25 dış saha karşılaşmasında aldı (16G 6B 3M).
  • İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK, en üst ligde bu şekilde üst üste üç galibiyet alamadı.

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle forma giyemiyor. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamıyor.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

GUSTAVO SINIRDA!

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

EROL BULUT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkıyor. Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı. Erol Bulut, sezon başında ise Gaziantep FK'nin başına geçmişti.

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Vitor Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK'nin yolunu tutan Steven Caulker eski takımına karşı mücadele edecek.

GAZİANTEP İÇ SAHADA LİGİN EN İYİLERİNDEN BİRİ

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Gaziantep FK, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la beraber iç sahada yenilgi yaşamayan üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Taraftarı önünde farklı bir kimliğe bürünen ve söz konusu 7 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sadece 4 gol yiyerek ligde iç sahada en az gol yiyen takım durumunda.

SÜPER LİG'DEKİ BEŞİNCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonunda bu yana 4 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 11 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 4 gol kaydetti. Gaziantep FK'nin ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet elde etti.

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