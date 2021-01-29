Gaziantep FK Galatasaray CANLI YAYIN | Gaziantep GS maçı kaç kaç, skor ne? İlk 11'ler ve kadrolar

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Gaziantep Kalyon

GAZİANTEP FK: Günay, Alin Toşça, Djilobodji, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Vetrih, Dicko

YEDEKLER: Çağlar, Bilal, Ulaş, Sousa, Rashid, Cenk, Morais, Zvonimir, Kenan, Mirza

TEKNİKDİREKTÖR: Ricardo Sa Pinto

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel

YEDEKLER: Okan, Onyekuru, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Ozornwafor

TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi. Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİK

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 4. kez karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.