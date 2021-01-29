Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY
SAAT: 19.00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Gaziantep Kalyon
GAZİANTEP FK: Günay, Alin Toşça, Djilobodji, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mirallas, Maxim, Vetrih, Dicko
YEDEKLER: Çağlar, Bilal, Ulaş, Sousa, Rashid, Cenk, Morais, Zvonimir, Kenan, Mirza
TEKNİKDİREKTÖR: Ricardo Sa Pinto
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel
YEDEKLER: Okan, Onyekuru, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Ozornwafor
TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim
Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi. Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.
SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİK
Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek.
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.
İKİ OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
GAZİANTEP FK İLE 4. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 4. kez karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.
Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.
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