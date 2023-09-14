Gaziantep FK Galatasaray'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı Galatasaray ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 27 yaşındaki Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Galatasaray ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 27 yaşındaki Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2018-2019 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve takımımızın Süper Lig'e çıkmasında büyük emekleri olan Oğulcan, Başkanımız Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyelerimiz Uğur Tosun ve Mustafa Kara'nın da katılımıyla kendisini kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Oğulcan'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.