Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde 12. yenilgisini aldı ve 38 puanda kaldı. Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

  • 01
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE: Galatasaray’ın ezildiğini ve teslim olduğunu düşünenler yanılabilir. Hayır, hepsi de mücadele etti. Ellerinden, ayaklarından, geleni esirgemediler. Özveriyle koşup mücadele ettiler. Pozisyonlara girdiler. Hele ikinci yarıda (tabela 2-1 iken) Gomis’in Günay’la karşı karşıya kaçırdığı gol var ki, yazık! 
  • 02
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Domenec Torrent, bu yenilgiyi bir çok nedenle açıklayabilir. Kendi adıma Muslera’nın uzun aradan sonra kaleye geçmesi, Barcelona maçından kalan yorgunluklar ve bazı oyunculardan bekleneni alamaması sayılabilir. Bu arada Gaziantep FK’nın da bu maçı “ihtirasla” istediği de unutulmamalı. Her neyse, kaleye döndüğünde golleri gördün.. Yine de hoş geldin Muslera!
  • 03
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER: Kitsiou, Kerem’in aşil tendonunu kopartacaktı. Öyle bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Arda Kardeşler’in görevi nedir? Önce futbolcunun sağlığını düşünmek. Dünyanın her tarafında bu pozisyon kırmızı kart. Bırakın kırmızı kartı, Arda Kardeşler buna faul bile vermedi.
  • 04
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    İkinci yarı ise Djilobodji… Bu sefer yine Kerem’in ayak bileğine kartlık müdahalede bulundu. Kardeşler bunu da es geçti. İnanın çok ayıp! Kerem önümüzdeki hafta Portekiz’e karşı milli takımın formasını giyecek. Hakemlerimiz genç yetenekleri böyle mi koruyor? Yazıklar olsun! 
  • 05
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    SERKAN KORKMAZ: Pulgar, şu maç yoğunluğunda ve şu ortamda bile oynatılmıyorsa neden alındı? Hayır; Semih'i denemek yerine Pulgar sağ bekte oynayamaz mı? Diyelim ki; Pulgar'ı, Berkan'a, Taylan'a, ya da Semih'e tercih etmiyorsun, Alpaslan ne diye yer işgal ediyor? 
  • 06
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Feghouli neden yedek? Halil'e ne oldu? Takımın bariz şekilde bir altı bir de sekiz numara ihtiyacı varken Gedson'dan vazgeçip alınan Gomis'ten memnun musunuz ey G.Saray teknik heyeti, ey G.Saray yönetimi, ey her transferi alkışlayan şakşakçılar?!... 
  • 07
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Sıradaki Karagümrük ve Fenerbahçe maçları kazanılamazsa yaşanacakların boyutu hakkında bir fikriniz var mı? Tüm sezonu Barcelona'da golsüz biten bir maçla aklamak ne kadar mümkün olacak? Taraftar tam umutlanmaya başlamışken bu karmaşanın sorumlusu kim? Hakemler mi, TFF mi, rakipler mi, medya mı, futbolcular mı, Terim mi, Torrent mi? Sorumlu kim?
  • 08
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    ÖNDER ÖZEN: Genel bir yorgunluk ve genel bir tutukluğun ötesinde bu serileri en etkili oynayan taraf Kerem idi. Bu maçta da en etkili oynayan oyuncu yine Kerem idi. eğer bir yorgunluk olacaksa Kerem'in ben yoruldum deme hakkı var. Bu maça gelene kadar. 
  • 09
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Ama bu maç en yüksek eforla oynayan ne yapacak diye ayağına baktığımız oyuncu da Kerem. Ona eşlik eden ne hücumda, ne orta sahada Galatasaray'ı oyuna ortak edecek bir mücadele göstermediler. Kerem, Gomis'e de müthiş bir gol attırdı ancak ne yazık ki Morutan'dan dolayı asist ona yazılmayacak. Koş Kerem koş gibi.
  • 10
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    METİN TEKİN: Galatasaray'ın 38 puanda kalmasının başlıca sebebinin orta saha kurgusu ve oyununun buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Bir tek Beşiktaş maçı hariç ki onda da çok yüksek bir motivasyonla baskıyla oynadıkları için başarılı oldular. Galatasaray'ın orta sahadaki pas trafiğiyle oyunu ele alıp kazandığı bir maç görmedim.
  • 11
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    NEVZAT DİNDAR: Galatasaray, Gaziantep’te dağıldı. Hafta içi Barcelona’ya elenerek Avrupa’ya veda eden Cim-Bom’un ligdeki istikrarsız tablosu devam ediyor. Aslan, 6 haftadır galibiyete hasret kalan Gaziantep karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı. 
  • 12
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Domenec Torrent oyuncu tercihleriyle yine tartışılırken, değişikliklerde geç kalması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar bu sene 12 milyon euro bonservisle transfer ettiği Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan’da hayal kırıklığı yaşarken dün Gaziantep’in Rumen futbolcusu Maxim ise adeta ders verdi. Maxim 2 asist, 1 gol ile şov yaptı.
  • 13
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    HAKEM KARARLARI

    beIN Sports 1'de yayınlanan beIN Trio programında Gaziantep FK - Galatasaray maçı hakemi Arda Kardeşler'in performansı değerlendirildi.
  • 14
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Kitsiou'nun Kerem'e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Faul verilmesi, sarı kart gerekiyor. Güç açısından kırmızı karttan bahsedemeyiz.

    Deniz Çoban: Kerem'e yapılan fauller es geçiliyor. Fotoğraf olursa kırmızı kart ama güç transferi yok. Bu nedenle sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Kitsiou'dan önce Papy bileğe basıyor. İyi niyet yok. Kitsiou gelip arkadan basıyor. Kırmızı verse eleştirir miydik? Bu pozisyonda ayrıca iki tane sarı var en az. Bu acımasızlık. Genç insanlar bunlar.
  • 15
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Tosca'nın Gomis'e müdahalesinde penaltı gerekir mi?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Doğal bir çarpışma. Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
  • 16
    Gaziantep FK - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Hakemin penaltı kararı doğru mu?

    Lale Orta: Penaltı kararı doğru. Zamanlamasını yapamıyor. Dikkatsiz bir hamle.

    Deniz Çoban: Kerem'e yapılanlar faul değil, bu faul. Hakemin standartına bakınca bunların çok daha ağırlarına devam derken, buna faul dedi. Bu düdük kabul edilebilir değil. Bana göre penaltı ama bu maçtaki hakemin standartına göre bu penaltı değil.

    Bülent Yıldırım: Doğru karar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.