Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'den HT Spor'a özel açıklamalar: Galatasaray'a karşı özel önlemlerimiz olacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. İsmet Taşdemir, HT Spor Muhabiri Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

İşte Taşdemir'in açıklamaları:

"Bizim ikinci kampımız, ilk kampımızı Belgrad'da yaptık. İkisi de çok verimli geçti. Milli takımlarda olan iki oyuncumuz dışında hemen hemen tam kadro çalıştık. İyi bir şekilde bitirmeye doğru gidiyoruz kampı."

"TRANSFERLERDE BEKLENTİMİN YÜZDE 80'İ KARŞILANDI"

"Geçen seneye baktığınız zaman ilk 8 hafta ile son 10 hafta 1 galibiyet arada da müthiş bir performans vardı. İnişli çıkışlı bir grafik olmuş. Bu sene 4 tane oyuncu kattık aramıza. Geçen seneden bir iskelet kadromuz vardı çok az kaldı lige ama transfer yapmış olmak için yapmıyoruz. Muhtemelen 1-2 gün sonra da transferlerimiz gündeme gelecektir. Transferlerde beklentimin yüzde 80'i karşılandı."

REKLAM

🔹 "Transferlerde beklentimin %80'i karşılandı."

🔹 "İlk maçlar zor olur, Galatasaray'a karşı özel önlemlerimiz olacak."

🔹 "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arayı açması adil değil."



🎙️ Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/bh5nAQYct2 — HT Spor (@HTSpor) July 28, 2025

"GALATASARAY'A KARŞI ÖZEL ÖNLEMLERİMİZ OLACAK"

"Sezon başları her zaman zor ama rakibimizin de kalitesi belli son 3 sezonun şampiyonu. İnşallah düşündüğümüz arzuladığımızın oyunla lige başlayabiliriz. İlk maçlar zor olur, Galatasaray'a karşı özel önlemlerimiz olacak."

"ADİL DEĞİL"

"Büyük takımlarla bizlerin harcadığı rakamlar arasında uçurum var. Bu durum tabii ki adil değil. Ülke futbolu için doğru değil. Bazen de iki takımlı bir lig haline bürünüyoruz. Avrupa'da kendilerine başarılar diliyorum. Ligde de her takım onları yenmek için mücadele edecektir."