        Gaziantep haberleri: 23 yaşındaki genç kan davası kurbanı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        23 yaşındaki genç kan davası kurbanı!

        Gaziantep'te, silahlı saldırıda ağır yaralanan 23 yaşındaki Volkan Durmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 1 zanlının gözaltına alındığı olayın, 6 ay önce yaşanan bir cinayete misilleme olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 08:30
        23 yaşındaki genç kan davası kurbanı!
        Gaziantep'te olay, önceki gün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Volkan Durmuş, sokaktaki bir düğün salonu önünde H.A. isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

        İHA'daki habere göre olay sonrası vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmuş ağır yaralanırken, saldırgan H.A. ise hızla olay yerinden kaçtı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Volkan Durmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Durmuş'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

        Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı H.A.'yı yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde cinayeti, 30 Ağustos 2025 tarihinde Mehmet Akdeniz'in öldürüldüğü olaya misilleme olarak gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

        Gözaltındaki katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
