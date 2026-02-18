Gaziantep'te olay, önceki gün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Volkan Durmuş, sokaktaki bir düğün salonu önünde H.A. isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

İHA'daki habere göre olay sonrası vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmuş ağır yaralanırken, saldırgan H.A. ise hızla olay yerinden kaçtı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Volkan Durmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Durmuş'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı H.A.'yı yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde cinayeti, 30 Ağustos 2025 tarihinde Mehmet Akdeniz'in öldürüldüğü olaya misilleme olarak gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.