2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Gaziantep iftar saati kaçta, oruçlar ne zaman açılacak?
Gaziantep iftar vakti ve imsak saatleri araştırması sürüyor. Gaziantep'te yaşayanlar, oruç ibadetini yerine getirirken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiyesi'ne sıkça başvuruyorlar. İşte, "Gaziantep'te iftar vakti ne zaman?" sorusunun yanıtına dair bilgiler...
Gaziantep Ramazan İmsakiyesi ve İftar Saatleri Ramazan ayının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. 30 gün boyunca Müslümanlara farz olan oruç ibadetini yerine getirenler için "Gaziantep'te iftar vakti ne zaman, oruç saat kaçta açılacak?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, 2024 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi...
GAZİANTEP İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
2. GÜN |
12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05:19
12 Mart 2024 Salı iftar saati: 18:42
3. GÜN |
13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05:18
13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 18:43
4. GÜN |
14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05:16
14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 18:44
5. GÜN |
15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05:15
15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 18:45
6. GÜN |
16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05:13
16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 18:45
7. GÜN |
17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05:12
17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 18:46
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).
2024 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ
Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi; bu sene 5 Nisan Cuma günü eda edilecek.
11 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan Salı arefe gününde sona erecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan ayının geride kalmasının ardından sıra Kurban Bayramı'na gelecek. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.