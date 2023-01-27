Gaziantep'te Alin Toşça'ya izin çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Alin Toşca'nın, İtalya'nın Benevento Calcio kulübü ile transfer görüşmesinde bulunması için izin verilmiştir. Alin Toşca, takımımızın MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almayacaktır." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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