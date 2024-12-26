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        Haberler Dünya Gazze'de soğuktan ölen bebek sayısı 4'e yükseldi | Dış Haberler

        Gazze'de soğuktan ölen bebek sayısı 4'e yükseldi

        İsrail'in saldırı nedeniyle Gazze'de altyapının ve binaların neredeyse tamamen tahrip olmasıyla birlikte ısınma imkanı da ortadan kalktı. Geceleri havanın soğumasından en çok bebekler etkileniyor. Gazze'de soğuktan ötürü ölen bebeklerin sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:46
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        Gazze'de soğuktan ölen bebek sayısı 4'e yükseldi
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        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde soğuktan hayatını kaybeden bebeklerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

        Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor.

        Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

        Yerinden edilen Filistinliler, İsrail saldırıları ve açlığın yanı sıra kalacak yer bulamadıkları için zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

        Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

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        Havaların soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

        Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya yenik düşüyor.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze'de 1 bebeğin daha soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

        Gazze'de son 3 günde soğuk nedeniyle yaşamını yitiren bebeklerin sayısının 4'e yükseldiği ifade edildi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 361 Filistinli öldü, 107 bin 803 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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