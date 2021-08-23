Mısır, Refah Sınır Kapısını çift yönlü kapatacak 0:00 / 0:00

AA

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır makamları bize, Refah Sınır Kapısının pazartesi günü (bugün) çift yönlü kapatılacağını iletti." ifadesini kullandı.

Buzum, sınır kapısını kapatma kararının sebebi ya da kaç günlüğüne kapatılacağına ilişkin bilgi vermedi. Mısır yönetiminden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

AA'nın haberine göre; söz konusu kararla birlikte Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez kapanmış olacak.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.