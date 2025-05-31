Gazze Şeridindeki Huzaa beldesi İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle "felaket bölgesi" ilan edildi

Huzaa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarının beldedeki yaşamın tüm alanlarını hedef aldığı ve bunun 20. ayına giren “soykırımın” bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Huzaa beldesinin tüm yaşam alanlarını doğrudan ve aralıksız şekilde hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle beldeyi tamamen felaket bölgesi ilan ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Belediye, İsrail’in saldırılarında evlerin, sağlık ve eğitim tesislerinin yerle bir edildiğini, yolların ve altyapının tamamen tahrip edilerek hizmet dışı bırakıldığını vurguladı.

Belde sakinlerinin yoğun bombardıman ve ateş altında göç etmek zorunda bırakıldığına işaret edilen açıklamada, yaşananların uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Huzaa’daki yıkımın tüm tahminlerin ötesine geçtiğine" dikkat çekildi.

Han Yunus’un doğusundaki Huzaa, Karara, Abasan ve Beni Süheyla beldeleri günlerdir İsrail ordusunun yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.