GBB Konut başvuruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut’un Güneyşehir 3. Etap başvuruları başladı. 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvurular, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Peki, GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte 2024 GBB konut başvuru ekranı ve şartları ile ilgili ayrıntılar…