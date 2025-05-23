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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gebze'de kazdıkları kuyudan çıkamadılar: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Gebze'de kazdıkları kuyudan çıkamadılar: 2 ölü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 00:47 Güncelleme: 23.05.2025 - 06:11
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        Kazdıkları kuyudan çıkamadılar: 2 ölü
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        Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        2 KİŞİ KUYUDA ÖLÜ BULUNDU

        AA'nın haberine göre; bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ile Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkardı.

        Sever ile Eroğlu'nun cenazeleri, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
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