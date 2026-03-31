Gebze'de motosiklet beton bariyere çarptı: 1 ölü
Kocaeli Gebze'de çökme nedeniyle yolu trafiğe kapatmak için konulan beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 31.03.2026 - 01:51
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde meydana geldi.
Hüseyin Burak K. (24) idaresindeki motosiklet, yoldaki çökme nedeniyle, yolu trafiğe kapatmak için konulan beton bariyere çarptı.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekibinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Hüseyin Burak K.’nin cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
