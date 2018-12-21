Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, D-100 karayolu Muallimköy mevkisinde arıza yapması nedeniyle durdu. Bunun üzerine araçta bulunan Suriye uyruklu 4 kişiden 3'ü otomobili güvenli bölgeye yanaştırmak istedi.

Bu sırada, aynı yönden gelen, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, arıza yapan otomobile çarptı. AA'nın haberine göre; kazada, Suriye uyruklu Mustafa Hüseyin Nevvaf (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bekleyen bir kadın ve aracı güvenli bölgeye yanaştırmak isteyen 2 kişi ile diğer otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Nevvaf'ın cesedi de incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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