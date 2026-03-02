Gebze'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Sercan K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halindeki Mehmet Halil G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Sefer Ş. idaresindeki cip de kazaya karıştı.

AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile Fethiye G. ve Gökdeniz G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.