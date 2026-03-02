Canlı
        Gebze'de zincirleme kaza: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Gebze'de zincirleme kaza: 5 yaralı

        Kocaeli Gebze'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 03:18
        Gebze'de zincirleme kaza: 5 yaralı
        Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Sercan K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halindeki Mehmet Halil G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Sefer Ş. idaresindeki cip de kazaya karıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile Fethiye G. ve Gökdeniz G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Üvey babasının şiddetine uğrayan çocuğun annesi: En ağır cezayı almasını istiyorum

        Kayseri'de üvey babası F.G.'nin şiddet uyguladığı 9 yaşındaki M.E.T.'nin annesi Şerife G., yaşananları DHA'ya anlattı. Şerife G. "Türk adaletinden şunu rica ediyorum; eşimin, çocuğuma yaptığı şiddetten dolayı en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. (DHA)    

