Gebze-Halkalı banliyö hattında 2012 yılından bu yana yapılan yenileme ve Marmray'a entegre çalışmaları tamamlandı. İstanbul trafiğinde önemli bir rahatlama getirecek Gebze-Halkalı banliyö hattı toplam 63 kilometre. Hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı için bugüne kadar 1,4 milyar Euro yani yaklaşık 8.5 milyar lira harcandı. Hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün Türkiye'de üretildi. Banliyo ile Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikada, İstanbul’un iki yakasında Gebze-Halkalı arası 115 dakikada alınabilecek. İşte Gebze-Halkalı banliyö hattının geçeceği duraklar...

GEBZE-HALKALI BANLİYÖ HATTI NEREDEN GEÇECEK?

Halkalı-Gebze Marmaray Hattı toplam 43 istasyondan oluşuyor. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı, Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme (Marmaray),Yenikapı (Marmaray),Sirkeci (Marmaray),Üsküdar (Marmaray),Ayrılık Çeşmesi (Marmaray),Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze'den geçecek.

GEBZE-HALKALI BANLİYÖ HATTININ GEÇECEĞİ İLÇELER

Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Üsküdar.

38 YENİ YÜZEY İSTASYON İNŞA EDİLDİ

Hat için Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyonu inşa edildi. Bu istasyonların 7'si(Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı) şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacak.

155 YÜRÜYEN MERDİVEN, 191 ASANSÖR

Hatta 155 yürüyen merdiven ve 191 asansör kullanıldı. Bilet holü peron düzeyi altındaki istasyonlar, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Yenimahalle, Feneryolu, Erenköy, Suadiye, Süreyya Plajı, Atalar, Kartal, Yunus, Kaynarca, Aydıntepe, İçmeler, Çayırova. Bilet holü peron düzeyi üstünde istasyonlar, Mustafa Kemal, Zeytinburnu, Göztepe, İdealtepe, Başak, Güzelyalı, Tuzla, Osmangazi, Darıca, Fatih. Özel tip istasyonlar, transfer istasyonu ve/veya özel imalat gerektiren istasyonlar, Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Maltepe, Pendik ve Gebze istasyonlarında TCDD YHT-Banliyö Transfer İstasyonu kurulacak, Küçükyalı ve Cevizli istasyonları da özel tip istasyon olarak yapıldı.

İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 170 KİLOMETREYE ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

ANKARA'DAN KALKAN TREN HALKALI'YA ULAŞACAK

Ankara'dan kalkan yüksek hızlı tren, İstanbul'a ulaşacak ve Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı’ya ulaşacak.

'PEKİN'DEN LONDRA'YA KESİNTİSİZ DEMİRYOLU BAĞLANTISI'

Hattın açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Gebze-Halkalı Banliyö Projesi İstanbul için sadece bir banliyö demir yolu hattı değil bu hat İstanbul’un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgadır. Marmaray’ı da içinde bulunduran bu hatta hem metro hatlarını hem yüksek hızlı tren hatlarını hem de yük treni hatlarını birbirine entegre ediyoruz, bağlıyoruz. Artık İstanbullular demir yollarında kesintisiz seyahat edebilecek." dedi.

Bakan Turhan, bunu sağlayabilmek için Marmaray’la birlikte 43 istasyon inşa ettiklerini ifade ederek, Gebze-Halkalı demir yolu hattı projesinde 2 hat üzerinden Marmaray’la bütünleşik olarak kent içi banliyö işletmesi yapılacağını ve üçüncü hat üzerinden ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleriyle yüksek hızlı tren işletmesi yapılabileceğini söyledi.

Toplam 13 istasyondan da 16 adet metro ve tramvay hattına bağlantı sağlanacağının belirten Turhan, "Banliyo ile Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikada, İstanbul’un iki yakasında Gebze-Halkalı arası 115 dakikada alınabilecek. Bostancı ile Bakırköy arası 37 dakikaya düşecek. Hızlı tren Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek. Yük trenleri için de Pekin’den Londra’ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağlanmış olacak. Yük trenleri gece saatlerinde boğaz geçişini kullanarak Asya-Avrupa arasında taşımacılık yapabilecek." diye konuştu.