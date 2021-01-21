AA

Geçen yıl devreye giren yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 52'sini hidroelektrik santralleri oluşturdu. Bunu rüzgar, güneş ve biyokütle santralleri takip etti.

Yaklaşık 4 bin 800 megavat seviyesinde olan bu artış bir yıl içinde devreye alınan en yüksek yenilenebilir enerji kapasitesi olarak kayıtlara geçti. Yenilenebilir enerjideki rekor büyümede Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurularının sonuna yaklaşılması etkili oldu.

Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl elektrik kapasitesinde görülen artışın neredeyse tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını söyledi.

Tek, şunları kaydetti:

"Bu alanda yaklaşık 6,5-7 milyar dolar yatırım hayata geçirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planı'na göre bu yıl devreye girmesi beklenen 2 bin 100 megavatlık kurulu gücün yaklaşık yatırım büyüklüğünün ise 2,5 milyar doların üzerinde olması bekleniyor. Bu kapasitenin büyük kısmını da yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturacağını öngörüyoruz. Ayrıca, geçen yıl salgının etkisiyle santrallerin devreye girmesinde yaşanan gecikmelerle kurulu güç artışı ve yatırım tutarının planlananın üzerinde gerçekleşmesi de olası gözüküyor."

Elektrik dağıtım şirketlerinin 2021-2025 döneminde yapacağı yatırım miktarlarının da belirlendiğini kaydeden Tek, "Elektrik iletim ve dağıtımı alanında bu yıl yapılacak yatırımların 1,5 milyar dolar seviyesinde olacağı hesaplanıyor." dedi.

ARZ FAZLASI ORTAYA ÇIKTI

Tek, Türkiye'de son yıllarda elektrik kurulu güç artışına rağmen tüketimin beklenen seviyede gerçekleşmediğini ve arz fazlası ortaya çıktığını anlattı.

Bu durumun yatırımların ağırlıklı olarak sağlanan teşvik ve alım garantileri sayesinde yenilenebilir enerjiye odaklanmasını sağladığını aktaran Tek, "Bu yıl öncelikli olarak YEKDEM başvuru süresinin 30 Haziran 2021'e uzatılmasından dolayı bu tarihe yetişmeye çalışan santraller başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları ön plana çıkacak. Diğer yandan, güneş enerjisinde mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları projelerinin de bu yıl netleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Tek, salgının enerji sektörünü de derinden etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekonomik faaliyetin yavaşlaması enerji talebini azaltırken halen yatırım döneminde olan enerji sektörü oyuncularının karşılaştıkları finansal zorlukları yönetmesini kolaylaştırmıyor. Diğer taraftan beklenenin altında seyreden talep sebebiyle yenilenebilir enerji alanı haricinde yeni yatırım planlanmaması ve yeni kaynakların devreye girmemesi salgın etkileri geçtikten sonra hızlı bir toparlanma yaşanması durumunda zaman içinde arz güvenliği kaygılarını yeniden ortaya çıkarabilir."