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Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı: "Kalbinin değil, aklının sesini dinle"

Gecenin Ucunda 7. yeni bölüm fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte başrollerinde, Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü ve fragmanı hakkında dikkat çeken detaylar...

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  • Gecenin Ucunda 7. yeni bölüm fragmanı: "Kalbinin değil, aklının sesini dinle" Gecenin Ucunda 7. yeni bölümde neler oluyor, 6. bölümde ne oldu?

    TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, her çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanından detayları ve 6. son bölümünde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. İşte Gecenin Ucunda 7. bölümde yaşanacaklar...
  • Gecenin Ucunda 7. yeni bölüm fragmanı: "Kalbinin değil, aklının sesini dinle" Gecenin Ucunda 7. yeni bölümde neler oluyor, 6. bölümde ne oldu?

    "KALBİNİN DEĞİL AKLININ SESİNİ DİNLE"

    Kazım Macide'ye yazdığı mektubu reddedince Macide bu durumu şu sözler ile dile getirir; "Mektuptan korktuğumu söyledim. Öyle bir mektup yok, yalan o mektup dedi." 
  • Gecenin Ucunda 7. yeni bölüm fragmanı: "Kalbinin değil, aklının sesini dinle" Gecenin Ucunda 7. yeni bölümde neler oluyor, 6. bölümde ne oldu?

    Bu esnada ise Nermin ve Kazım arasında bir yakınlaşma başlar sonrasında ise Kazım psikologa gitmeye karar verir. Psikolog şu soruyu sorar; "Macide hanımın herkesin içinde Ahmet beyi reddetmesini istemiş olabilir misiniz?" 
  • Gecenin Ucunda 7. yeni bölüm fragmanı: "Kalbinin değil, aklının sesini dinle" Gecenin Ucunda 7. yeni bölümde neler oluyor, 6. bölümde ne oldu?

    "HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZELSİN ANNE"

    Berrin ve Cihangir arasındaki yakınlaşma olur. Annesinin iyi olmasını isteyen Cihangir sarılarak annesine çok güzel olduğunu söyler.
  • Gecenin Ucunda 7. yeni bölüm fragmanı: "Kalbinin değil, aklının sesini dinle" Gecenin Ucunda 7. yeni bölümde neler oluyor, 6. bölümde ne oldu?

    Macide Kazım'a mesaj atar. "İyi ki mesajlaşmaya karar verdik yüzümde gülümsemeyle gezmeye başladım" der.  Nermin ise telefonda "Macide'yi sokağa koyacaksın." cümlesini kurar.
  • Gecenin Ucunda 7. yeni bölüm fragmanı: "Kalbinin değil, aklının sesini dinle" Gecenin Ucunda 7. yeni bölümde neler oluyor, 6. bölümde ne oldu?

    Fragmanda son olarak ise Macide'nin ağzından şu sözler dökülür; "Acının ne kadarına talip olduğun mu aşkın büyüklüğünü gösteriyor?"
  • Gecenin Ucunda 7. yeni bölüm fragmanı: "Kalbinin değil, aklının sesini dinle" Gecenin Ucunda 7. yeni bölümde neler oluyor, 6. bölümde ne oldu?

    GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Kazım’ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularından emin olmaya çalışır. Bu süreçte Kazım’dan uzak durmaya gayret eder fakat Berrin’in hastalığı Kazım ve Macide’yi yine bir sırrın etrafında buluşturur. 
  • Gecenin Ucunda 7. yeni bölüm fragmanı: "Kalbinin değil, aklının sesini dinle" Gecenin Ucunda 7. yeni bölümde neler oluyor, 6. bölümde ne oldu?

    Kazım, Berrin’i ölümcül hastalıktan kurtarmakta kararlıdır. Berrin’in iyileşmek için Kazım’dan asıl istediği ise Ahmet ve Macide’yi bir an önce evlendirmektir.

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