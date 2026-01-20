'Geçmişin Gölgesi' İBB Şehir Tiyartoları'nda

Şehir Tiyatroları Sömestir Tatilinde Perdelerini Çocuklar İçin Açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sömestir tatilindeki çocuklar için perdelerini pazartesi günleri de açıyor. Şehir Tiyatroları her pazar sahnelenen çocuk oyunlarının yanı sıra 26 Ocak Pazartesi günü de birbirinden eğlenceli oyunlarla minik seyircilerin karşısına çıkacak.

HARAMİLER (16+ Yaş)

Musahipzade Celal’in üç farklı oyunundan oluşturulan bir uyarlamayla, halkın başına musallat olan harami yöneticiler ekseninde gelişen olayları, modern bir bakış açısı ve hicivle sahneye taşıyor.

Musahipzade Celal’in yazdığı, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma, Müslüm Tamer, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Yusuf Akçay, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

YOLDAN ÇIKAN OYUN (13+ Yaş)

Bol ödüllü komedi oyunu Yoldan Çıkan Oyun, tiyatro sahnesinde yaşanabilecek en büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunuyor! Amatör bir tiyatro topluluğu, büyük bir hevesle klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanır. Ancak daha perde açıldığı anda yanlış giden olaylar zinciri durdurulamaz hale gelir. Dekor çöker, aksesuarlar kaybolur, oyuncular repliklerini unutunca doğaçlamaya başlar… Ama ne olursa olsun, oyun devam etmelidir!

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields'in yazdığı, Mehmet Ergen'in çevirdiği, Lerzan Pamir'in yönettiği oyunda Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde. MAVİYDİ BİSİKLETİM (13+ Yaş) İlk gençlik yıllarını geçirdiği İzmir'e duyduğu özlemin ve ilk aşkının izinden giden bir adamın, anılarına yaptığı bu yolculuk, bizi 1950'lerin İzmir'inden günümüze taşıyor. Dinçer Sümer'in yazdığı Ersin Umulu'nun yönettiği oyunda Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde. ÖKSÜZLER (16+ Yaş) Çağdaş İngiliz tiyatrosunda toplumsal yaşama dair eleştirel yaklaşımıyla tanınan Dennis Kelly, dışarıdaki kirlenmiş ve tehlikeli dünyaya rağmen mutlu aile hayatı kurmaya çalışan çiftin hayallerinin bir gecede nasıl alt üst olabileceğini gösteriyor. Aile, kadının erkek kardeşi tarafından kriminal bir olayın içine çekiliyor. Çember daraldıkça insan tabiatının karanlık yönleri ortaya çıkmaya başlıyor; bütün bireysel değerler ve aile bağları çözülüyor. Ahlakın, vicdanın, sadakatin, iyilik ve kötülüğün sınırları çarpıcı olay örgüsü etrafında sorgulanıyor.

Dennis Kelly'nin yazdığı, Selin Girit'in çevirdiği, Ogeday Erkut'un yönettiği oyundaErsin Bağcıoğlu, İpek Uğuz, Ogeday Erkut rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde. GÖLGE (16+ Yaş) Bir insanın düşünceleri davranışlarını ne kadar etkileyebilir? İç sesimiz olmadan yaşayabilir miydik? Peki bazı düşüncelerimiz başka bir kişi olarak karşımıza dikilseydi ne olurdu? Oyun, Carl Jung'un "gölge" kavramı ekseninde oyunculuk eğitimi almış bir kadının iç dünyasıyla, mesleğiyle, sosyokültürel çevresiyle olan çatışmalarını sahneye taşıyor. Yağmur Topçu'nun yazdığı, Ahmet Kahvecioğlu'nun yönettiği oyunda Ahmet Kahvecioğlu, Berfin Berber, Yağmur Topçu rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde. GEÇMİŞİN GÖLGESİ (16+ Yaş) Terk edilmiş bir binada eski bir polis yıllar önce iş birliği yaptığı doktoru beklemektedir. Açığa çıkması gereken gerçekler, yüzleşmeleri gereken suçları vardır. Büyük bir hesaplaşmaya girerler.

Macit Koper'in yazdığı, Barış Dinçel'in yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Bahtiyar Engin rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde. ÇİNGENE BOKSÖR(16+ Yaş) 1920'lerin boks yıldızı Johann Wilhelm Trollmann'ın trajik yaşantısından yola çıkılarak yazılan oyun, kurgusal bir karakter olan Hans'ın tanıklığıyla seyirciye aktarılıyor. Çocukluk dönemlerinde tanışan ikili, güçlü bir arkadaşlık bağıyla yılları geride bırakır. Kendine has stiliyle yıldızlaşan çingene boksör Ruki, Nazi Almanya'sının faşizan politikalarına ve ayrımcılığa maruz kalır. Almanya Şampiyonu olsa da bu unvan kendisine verilmez ve hep kaybetmeye mahkûm edilir. Yoksul mahallelerde başlayıp toplama kamplarına kadar süren, ölümüne dostluğun çarpıcı öyküsü… Rike Reiniger'in yazdığı Cafer Alpsolay'ın yönettiği oyunda Ercan Demirhan rol alıyor. Oyun, 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne'de.

KAHVALTIYA KALSANA (16+ Yaş) Üç kişilik bir sahne güldürüsü olan "Kahvaltıya Kalsana", Ray Cooney ve Gene Stone tarafından 1970 yılında yazılan "Why not Stay for Breakfast?" adlı yapıtın bir uyarlamasıdır... Oyun, kimileri için artık köhneleşmiş sayılan değerlere sıkıca tutunarak yaşamaya çalışan "istikrar abidesi" devlet memuru Nurettin Kavak ile, henüz hangi değerlere sarılacağına bile tam olarak karar veremeyecek bir yaştayken, anne olmak durumunda kalan Burcu Güvenir'in traji-komik karşılaşmasını anlatır. Ülkemizde yaşanan sosyal ve kültürel alt-üstlüğün naif bir yansıması olarak ele alınan oyunda, Burcu ve Nurettin'in öyküsüyle sevginin, iyiliğin, değişebilme ve değiştirebilmenin umudu ve sevinci aktarılmaya çalışılır... Ray Cooney-Gene Stone'un yazdığı, Ragıp Yavuz'un çevirdiği, uyarladığı ve yönettiği oyunda Can Ertuğrul, Derya Çetinel, Kamer Karabektaş rol alıyor. Oyun, 24 Ocak 2026 tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde. BENİM KÜÇÜK YILDIZIM (3+ Yaş)

Bir gün bir yıldız kayar… Gökyüzünden… Küçük kız onun peşine düşer… Belki gözündeki yıldıza ulaşamaz; ama bir yıldız şarkıcı kargaya, tavuklar için bir Yıldız gibi pırıl pırıl parlayan bir mısır tanesine, her nefes aldıkça bir yıldız parıldayan ateş böceğine rastlar… Hepsiyle arkadaş olur… Sonunda gerçek yıldızın içinde olduğunu sevgi kardeşlik dostluk olduğunu anlar. Cengiz Özek'in yazıp yönettiği oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Buğra Can Ildırışık, Yunus Erman Çağlar, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy, Pınar Pamuk, Aslı Menazrol alıyor. Oyun, 25, 26 Ocak 2026 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde. BİR GECE MASALI (5+ Yaş) Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası isimli oyunundan uyarlanan Bir Gece Masalı, arkadaşlık kavramı üzerine kuruludur. Oyun, ailesinin istediği gençle değil kendi istediği kişi ile arkadaşlık kurmak isteyen Şirin Kız'ın Yakışıklı Delikanlı, Güçlü Delikanlı ve Selvi Kız ile ormanda geçirdiği bir gecede yaşananları anlatır.

William Shakespeare'in yazdığı Musa Arslanali'nin yönettiği oyunda Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Burhan Yeşilyurt, Çağlar Ozan Aksu, Ceysu Aygen, Hüseyin Emre Şen, Mehmet Emre Ertunç, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Seda Yılmaz, Serap Doğan rol alıyor. Oyun, 25, 26 Ocak tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde. SESLER ÜLKESİ (4+ Yaş) Uzun zamandır çocuklar tarafından ihmal edilen Keman, Piyano, Flüt kendileri gibi çalınmayan arkadaşları Gitarı da yanlarına alarak Sesler Ülkesine dönmeleri gerektiğini anlatırlar. Gitar kendisini çalmayan Deniz'i uyandırır. Gitar, Deniz'den ayrılmak istemediği için onu da Sesler Ülkesinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Böylece ilk kez Sesler Ülkesini bir çocuk ziyaret eder. Sesler Ülkesinde enstrümanları ve müziği yakından tanıyan Deniz, Vivaldi, Mozart ve enstrümanlara hayran kalır ve enstrümanların hepsini öğrenmeye heveslenir. Enstrümanlar, Deniz'e kendini beğendirmek için bir yarışa girer ve akordları bozulur. Beethoven enstrümanların akordunu düzeltir ve onları orkestra şefi gibi yöneterek bir eser çaldırır. Aralarındaki uyumu hatırlayan enstrümanlar ve çalacağı enstrümana karar veren Deniz mutludur.

Gizem Padar'ın yazdığı, Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Aslı Şahin, Bahar Çebi, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Polat, Damla Cangül Yiğit, Lale Kabul rol alıyor. Oyun, 25 Ocak tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde. MASAL (5+Yaş) Hakkından ve ihtiyacından fazla yiyeceği çalarak açlığa sebep olan yemek hırsızı ve işbirlikçisine karşı üç çocuk fantastik bir yolculuğa çıkar. Birçok engelin aşıldığı yolculuk sürecinde bireysellikten birlikte hareket etmeye, yardımlaşma ve adaletli paylaşıma kadar çocukların düşünce ve eylemleri değişir. Açlığın tüm çocuklar için yaşamsal bir sorun olduğunu fark eden çocuklar, açgözlü yemek hırsızı ve işbirlikçisine karşı mücadeleyi büyütür. Eftal Gülbudak'ın yazıp yönettiği oyunda Ceren Hacımuratoğlu, Ercan Demirhan, Yeliz Şatıroğlu, Onur Şirin, Volkan Öztürk rol alıyor. Oyun, 25, 26 Ocak tarihlerinde Ümraniye Sahnesi'nde. ÇÖPSÜZ DÜNYA (4+ Yaş) İklim değişikliği ve hava kirliliğinden dolayı bulutların renginin, rüzgârın yönünün değiştiği günlerden bir gün; umutlu, mutlu ve bilinçli bir uçurtma olan Uç Uç kuyruğu koptuğu için bir çöplüğe düşer. Çöplükte, bez bir bebek olan Püsküllü ve atılmış bir koli olan Koli Koli ile tanışır. Çöplüğün kontrolünü elinde tutan Çöpten Kral ve yardımcısı Sinek ile kurulu düzenlerini değiştirmeye çalışan Uç Uç arasında bir mücadele başlar.

Çöpsüz Dünya oyunu sevimli karakterler aracılığıyla tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde "geri dönüşüm, tamir, sıfır atık ve renklerle ayrılmış atık kutuları'' gibi konuları ele alarak atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar arıyor. Arzu Yurtseven'in