        Geçmişin Kokusu sinemaseverleri bekliyor

        Geçmişin Kokusu sinemaseverleri bekliyor

        Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te geçen sarsıcı bir hikayeyi konu alan 'Geçmişin Kokusu' filmi sinemaseverleri bekliyor

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 13:09 Güncelleme:
        Balkanlar'da yaşanan gerçek bir hikaye

        Kuzey Makedonya'nın tarihi dokusunda geçen ve Yugoslavya'nın dağılma sürecini imkansız bir aşk hikayesi üzerinden anlatan TRT ortak yapımı Geçmişin Kokusu filmi sinemaseverleri bekliyor.

        Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmin başrollerinde Görkem Sevindik, Gülsim Ali ve Emir Benderlioğlu rol alıyor.

        Senaristliğini ve yönetmenliğini Serkan Özarslan'ın üstlendiği yapım, Üsküp'te 500 yıllık aile evinde yaşayan Salih'in mahallesindeki değişime karşı mücadelesini ve çocukluk arkadaşı Elina'nın şehre dönmesiyle gelişen olayları konu alıyor.

        Film, Balkan coğrafyasında yaşanan toplumsal kırılmaları, kültürel miras mücadelesini ve aidiyet duygusunu merkezine alıyor.

        Çekimleri Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen filmde, 1990'lı yılların başında Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Türk ve Müslüman toplulukların yaşadığı zorluklar beyazperdeye taşınıyor.

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında maceradan drama, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor.Mortal Kombat II, Johnny Cage'in de aralarına katılmasıyla bu kez Dünya Âlemi'nin, Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu ediniyor.Quentin Tarantino imzalı Kill ...
        Özel'e re'sen soruşturma
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        "Karantinadayım"
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Haftanın Kitapları
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
