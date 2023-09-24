Gedson Fernandes Kayserispor maçı kadrosunda yok!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, ağrıları nedeniyle Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden Gedson Fernandes maçın kadrosunda yer almadı.
Yıldız futbolcunun son oynanan Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gedson yerine Kayserispor maçında Alex-Oxlade Chamberlain'e forma verdi.