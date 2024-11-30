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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Geleceğin sinemacıları ödüllendirildi

        Geleceğin sinemacıları ödüllendirildi

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 21. kez gerçekleştirilen; 'Geleceğin Sineması Yarışması'nda kazanan projeler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:23
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        Geleceğin sinemacıları ödüllendirildi
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        Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi imkanları yaratabilmek adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)’nın iş birliğiyle bu yıl 21. kez düzenlenen “Geleceğin SinemasıYarışması’’nın Ödül Töreni The Bank Hotel’de gerçekleştirildi.

        Ödül töreninin açılışında konuşan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, kısa filmin sinemadaki yerini ve değerini bir kez daha vurgulamak için bir araya gelindiğini vurgularken kısa filmin genç sinemacıların yeteneklerini sergiledikleri, hikâyelerini güçlü bir şekilde anlattıkları çok özel bir alan olduğunu aktardı. Okan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “TÜRSAK Vakfı olarak, gençlerimizi desteklemek ve onların sinemamıza katkı sunmalarına imkân sağlamak için çalışıyoruz. 21 yıldır düzenlediğimiz geleceğin sineması yarışması da bu çabamızın bir parçası. Bu yılki projeler, sinemamızın geleceği adına hepimize umut verdi. Yarışmamıza katılan tüm genç sinemacılarımızı tebrik ediyor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne, sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sinemamızın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

        Ödül töreninde konuşan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven şunları söyledi: “Filmlerin hepsini seyrettik, çalıştık. Jüri üyeleri birbiriyle çok anlaşan bir jüri değildi. Biraz tartışmalı geçti. Kararlarımızı oy çokluğuyla aldık. Bu da çok güzel bir şey. Demokrasinin çalıştığını gösteriyor. Kazanan arkadaşları da katılım sağlayan tüm arkadaşları da tebrik ediyorum. Çünkü kısa film dünyanın en değerli şeyidir. İçinde bulunduğumuz dijital uygarlığın çağına uygundur. Kısa filmcinin parası yoktur. O yüzden büyük fikirleri vardır. Kısa film derdini zamana karşı anlatan bir mecradır. Sinema Genel Müdürü olunca sürekli bir yerlere gidiyorum. Jüri üyeliği yapıyorum. Kısa filmlere sanki futbolda alt yapı vardır ya, sen bugün kısa film çek ille de uzun film çekersin gibi bakıyorlar. Hiç öyle bir şey değildir. Kısa film kendi başında ayakta durabilen bir sanat eseridir. Bir insan ömrünün sonuna kadar kısa film çekebilir. Ben de öyle yapacağım inşallah.” dedi.

        Genç Sinemacılar Desteklenmeye Devam Ediyor

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven başkanlığında, A90 Pictures Kurucusu Benhür Güzeler, Oyuncu Demet Özdemir, Oyuncu Emre Kızılırmak, Yönetmen Gürcan Keltek, Senarist Pınar Bulut ve Akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli’den oluşan ana jüri tarafından finale kalan 10 proje arasından seçilen ilk üç isim ödül töreninde açıklandı.

        Törende ilk olarak finale kalan 10 isme ödülleri sunuldu. Ceyda Kasabalı tarafından Furkan Çakmak’a, Fırat Albayram tarafından Fırat Ege Yaman’a, Temuçin Ünalp tarafından Selçuk Kaan Salk’a, Kemal Öktem tarafından Yaren Sena Demirel’e, Hatice Şendil tarafından Eylül Babur’a, Burak Sağyaşar tarafından E. Kemal Mert adına Tamer Turan’a, Emre Kızılırmak tarafından Mahmut Can Gürpınar’a, Özlem Maden tarafından Aleyna Beler’e, Uğur İçbak tarafından Elif Ceylan’a ve Nurcan Kuzucan tarafından da Ferhat Kılınç’a plaketleri verildi.

        Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmanın üçüncüsü Güneş filmi ile Yaren Sena Demirel oldu. Yaren Sena Demirel’e ödülünü Demet Özdemir takdim etti. Yarışmanın ikincisi ise Emanet filmi ile Selçuk Kaan Salk oldu. Selçuk Kaan Salk’a ödülünü ise Pelin Ulusoy Tep takdim etti. Yarışmanın birincisi ise Beyin Bakanlığı filmiyle Furkan Çakmak oldu. Furkan Çakmak’a ödülünü ise Birol Güven takdim etti. Ödül töreni birinci olan Beyin Bakanlığı filminin gösterimi ile sona erdi.

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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #TÜRSAK Vakfı
        #Birol Güven
        #Cemal Okan
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