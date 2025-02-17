Geleceğin Ulaşım Teknolojileri Hyperloop Geliştirme Yarışmasında

Farklı türdeki manyetik levitasyon ve tahrik teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak teknoloji odaklı bir yarışma olarak tasarlanan Hyperloop Geliştirme Yarışması aracılığıyla 5. Nesil olarak ifade edilen yenilikçi ulaşım teknolojileri çalışmalarına üniversite öğrencileri seviyesinde de giriş yapılmış olması hedefleniyor.

TÜBİTAK tarafından ülkemizde Hyperloop Geliştirme Yarışması ile yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime katkı sağlayacak çözümler üretilerek kapsüllerin tasarımı ve testine olanak sağlayacak bir altyapı kurulması amaçlanıyor. Manyetik levitasyon (maglev) teknolojileri alanında farkındalık oluşturmak, öğrencilere yeni nesil ulaşım teknolojileri konusunda bilgi birikimi kazandırmak, takım çalışmasını teşvik etmek ve hyperloop teknolojilerini pratik uygulamalarla geliştirerek bu alanda yetkin insan kaynağı oluşumuna öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL, üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olarak belirlendi.

Yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım halinde katılabiliyor.

ULAŞIMDA HIZ, GÜVENLİK VE VERİMLİLİK ARTACAK

Konvansiyonel ulaşım teknolojilerine farklı bir boyut katarak yeni nesil ray ötesi sistem teknolojisi ile geliştirilen ve “üst düzey bir hızlı ulaşım aracı” olan hyperloop, ulaşımda yeni bir çağ açıyor.

Manyetik levitasyon ve tahrik teknolojilerinin farklı türlerde geliştirilmesine zemin hazırlayan teknoloji odaklı bir yarışma olarak kurgulanan Hyperloop Geliştirme Yarışması, 5. Nesil ulaşım teknolojileri alanında yenilikçi çalışmaların üniversite öğrencileri seviyesinde başlamasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Lojistik alanında stratejik öneme sahip olan yeni nesil teknolojilerde ülkemizin aktif rol alabilmesi için harekete geçen TEKNOFEST, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla gençleri geleceğe hazırlıyor. Ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği yarışmada takımların projelerine destek de sağlanıyor.