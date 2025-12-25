Habertürk
        Gelecek odaklı yapay zekâ yatırımı: BixCod

        Ahlatcı Holding, Bixcod Teknoloji'yi bünyesine katarak yapay zekâ ve ileri yazılım yatırımıyla grup şirketlerini geleceğe hazır, güvenli ve ölçeklenebilir bir dijital yapıya dönüştürmeyi hedeflediğini açıkladı.

        Giriş: 25.12.2025 - 10:34 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:34
        Ahlatçı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda nano teknoliji, ileri malzeme mühendisliği alanında yaptığı teknoloji yatırımlarına yapay zekâ ve ileri yazılım alanında stratejik bir adım atarak telekom, kıymetli madenler, bankacılık ve finans gibi dijital dünyanın ihtiyaç duyduğu sektörlere odaklanarak tüm dijital taleplere yönelik çözümler geliştiren Bixcod Teknoloji’yi bünyesine kattı.

        Bu satın alma ile Holding, yalnızca grup şirketlerinin dijital dönüşüm sürecinin hızlandırmaya paralel olarak küresel ölçekte şekillenen ve mevcut ekonomik modelleri kökten dönüştüren “yapay zekâ ekonomisinin” aktif bir oyuncusu olmayı hedeflediğini de duyurdu.

        Şirketin bu yatırımı, yapay zekâyı bir verimlilik aracı olmanın ötesinde, geleceğin iş modellerini belirleyen stratejik bir altyapı olarak konumladığının güçlü bir göstergesi niteliğinde. Holding, Bixcod’un geliştirdiği yerli ve güvenli yapay zekâ ve yazılım çözümleriyle; operasyonel verimlilik, veri güvenliği ve ölçeklenebilir dijital mimariler alanında grup şirketlerini Geleceğe Hazır (future-ready) bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

        YAPAY ZEKÂ EKONOMİSİNE STRATEJİK HAZIRLIK

        Gelişen yapay zekâ teknolojileri, yalnızca şirketlerin saha operasyonlarını değil; üretimden finansa, ticaretten karar alma mekanizmalarına kadar tüm ekosistemini yeniden şekillendiriyor. Ahlatcı Holding, Bixcod Teknoloji’yi bünyesine katarak yeni nesil ekonomik düzende rekabet gücünü sürdürülebilir biçimde artırmayı hedeflediğini belirtti.

        Bu stratejik hamle ile Holding; grup şirketlerinde yapay zekâ destekli süreç otomasyonu, ileri veri analitiği, kurumsal yazılım çözümleri ve yüksek güvenlikli dijital altyapıları yaygınlaştıracak. Aynı zamanda, Türkiye’nin dijital ekosistemine yerli ve güvenli çözümlerle katkı sunmayı sürdürecek.

        “TÜRKİYE’NİN DİJİTAL GELECEĞİ İÇİN ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR ADIM”

        Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yatırımı şu sözlerle değerlendirdi:

        “Yapay zekâ ve dijital dönüşüm, artık şirketler için bir tercih değil; sürdürülebilir büyümenin ve küresel rekabetin ön koşulu. Geleceğin ekonomisi, teknolojiyi üreten ve yönetenler tarafından şekillenecek. Bixcod Teknoloji’nin Ahlatcı Holding bünyesine katılması; yalnızca grup şirketlerimizin dijital dönüşümünü hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin yapay zekâ ve yazılım ekosisteminde güçlü, yerli ve güvenilir çözümler üretme kapasitesini artıracaktır. Bu yatırım, bugünü değil; ülkemizin dijital geleceğini hedefleyen uzun vadeli vizyonumuzun bir parçasıdır.”

