Gelecek odaklı yapay zekâ yatırımı: BixCod

Ahlatçı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda nano teknoliji, ileri malzeme mühendisliği alanında yaptığı teknoloji yatırımlarına yapay zekâ ve ileri yazılım alanında stratejik bir adım atarak telekom, kıymetli madenler, bankacılık ve finans gibi dijital dünyanın ihtiyaç duyduğu sektörlere odaklanarak tüm dijital taleplere yönelik çözümler geliştiren Bixcod Teknoloji’yi bünyesine kattı.

Bu satın alma ile Holding, yalnızca grup şirketlerinin dijital dönüşüm sürecinin hızlandırmaya paralel olarak küresel ölçekte şekillenen ve mevcut ekonomik modelleri kökten dönüştüren “yapay zekâ ekonomisinin” aktif bir oyuncusu olmayı hedeflediğini de duyurdu.

Şirketin bu yatırımı, yapay zekâyı bir verimlilik aracı olmanın ötesinde, geleceğin iş modellerini belirleyen stratejik bir altyapı olarak konumladığının güçlü bir göstergesi niteliğinde. Holding, Bixcod’un geliştirdiği yerli ve güvenli yapay zekâ ve yazılım çözümleriyle; operasyonel verimlilik, veri güvenliği ve ölçeklenebilir dijital mimariler alanında grup şirketlerini Geleceğe Hazır (future-ready) bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.