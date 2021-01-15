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Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan yaptığı açıklamada, "Söz konusu hadise ile maalesef ülkemizin geldiği noktayı, demokrasi diyen, hukuk diyen, özgürlük diyen hiçbir siyasinin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar gördük. Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmıştır" dedi

Son dakika! Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı - Haber
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı
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HABERTURK.COM

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabından Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur" derken, "Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

5 KİŞİLİK GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gelecek Partisi Gn. Başkan Yardımcımız ve Manisa eski milletvekilimiz Sn. Selçuk Özdağ, bugün Ankara’daki evinin önünde saat 12:15 sularında “sopalı ve silahlı” bir saldırıya uğramıştır.

Yaklaşık beş kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Sn. Özdağ elinden ve kafasından ciddi biçimde yaralanmıştır. Olay anında yanında bulunan şoförü tarafından hızla Memorial Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınmıştır.

Güvenlik görevlilerimizin incelemeleri devam etmektedir. Olayın sorumlularının gecikmeksizin ortaya çıkarılmasını ve yargıya teslim edilmesini bekliyoruz.

Söz konusu hadise ile maalesef ülkemizin geldiği noktayı, demokrasi diyen, hukuk diyen, özgürlük diyen hiçbir siyasinin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar gördük. Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmıştır.

Tedavisi devam eden Sn. Genel Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyor ve bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

BABACAN'DAN MESAJ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise geçmiş olsun mesajında, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyaseti hedef alan bu saldırının failleri bir an önce yakalanmalı, olay yargı tarafından tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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