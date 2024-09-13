Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin’den DEVA lideri Babacan'a yanıt geldi

Merkez sağda bulunan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birleşmesi konusu tekrar gündeme geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında, Gelecek Partisi’yle birleşme görüşmeleri yaptıklarını söylemişti.

"GELECEKLE GÖRÜŞME TRAFİĞİMİZ VAR"

Babacan şu değerlendirmede bulunmuştu: "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var. İki partinin birleşmesinin ötesinde, farklı partilerden milletvekillerini de dahil ederek yeni bir grup oluşur mu diye de bakıyoruz. Farklı yerlerdeki merkez sağ arayışındaki insanlarla da irtibattayız”.

GELECEK PARTİSİ'NDEN YANIT GELDİ

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Babacan'a cevaben şu deyime yer verdi: Bade Harabül Basra...