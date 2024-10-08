Arnavutköy'de "Geleneksel Oyun ve Oyuncaklar Festivali"
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çocukların ekran bağımlılığının önüne geçmek maksadıyla düzenlenen, "Geleneksel Oyunlar ve Oyuncaklar Festivali"nde renkli görüntüler oluştu. Arnavutköy Şehir Parkı'ndaki festivale Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'da katıldı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Oyunlar ve Oyuncaklar Festivali"nde renkli görüntüler oluştu.
Festival alanına kurulan çadırlarda çocuklar, geçmişte oynanan oyunların hem nasıl oynandığını öğreniyor hem de arkadaşlarıyla deneyimleme fırsatı buluyor. Çocuklar, oyunların yanı sıra el yapımı esi oyuncakları da deneyimleyebiliyor.
Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenlenen organizasyonla açılışı yapılan festivale, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra ilçedeki çok sayıda öğrenci katıldı. Başkan Candaroğlu, çocuklarla geleneksel oyunları da oynadı.
Başkan Mustafa Candaroğlu, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz bu festivale olan yoğun katılım bizleri çok mutlu etti. Arnavutköy'de oyun kültürü geçmişten alınan ilhamla gelecek nesillere aktardığımız çok güzel bir festival oluyor. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Festival alanımızı dolduran yavrularımıza sonsuz teşekkür ediyorum bahtları açık olsun" dedi.
Arnavutköy Çocuk Akademisi Atölyeleri'nde bu oyunların yıl boyunca deneyimlenip, öğrenilebileceğini kaydeden Candaroğlu, "Kısa süre içerisinde çocuk akademimizin sayılarını da çokça arttıracağız. Çağımızın en büyük rahatsızlıklarından biri olan sosyal medya ve ekran bağımlılığını da önlemek ve çözebilmek adına yönlendirmeler yapmak birinci vazifemiz. Bu anlamda düzenlediğimiz akademilerimizde, kreşlerimizde ve evlatlarımızı ilgilendiren tüm birimlerimiz yoğun çalışma içerisinde. Velilerimiz her zaman destek alabilirler" diye konuştu.
Üç gün sürecek festivale katılan çocuklardan Beyza Karadaş, "Ben mangala önceden de oynuyordum ilk başlarda tam bilmiyordum sonradan alışmaya başladım. Arkadaşlarımla oynamak çok zevkli. Bilgisayara bakmak gözlere zarar veriyor, arkadaşlarımla oyun oynamak daha güzel" dedi.