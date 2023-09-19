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        Haberler Gündem Eğitim Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Nedir, Mezunları Nerelerde Çalışır?

        Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyon bölümü ön lisans programları arasında diğer programlara göre geri planda kalan ve çok fazla hakkında bilgi sahibi olunmayan bölümler arasında yer almaktadır. Geçmişten günümüze geleneksel tekstil mirasını korumak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak açısından oldukça önemli bir yeri olan geleneksel tekstilleri korunması ve restorasyonu bölümü internet kullanıcıları tarafından Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü nedir? Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu mezunları ne iş yapar? Soruları ile araştırılmaya başlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:55
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        Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü nedir?
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        Üniversite sınavına günlerce hazırlanan öğrencilerin son dönemlerde dikkatini çeken geleneksel tekstilleri korunması ve restorasyonu bölümünde genel tekstil ve hazır giyim üzerine yetiştirilmiş ve bu alanda bilgi sahibi ara eleman yetiştirilmek üzere eğitim verilmektedir. Peki Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü nedir? Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü iş imkanları nelerdir?

        Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Nedir? Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu bölümü eğitim süresi kaç yıl?

        Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyon bölümü amacı geçmişten günümüze aktarılan geleneksel tekstil mirasının korunması başta olmak üzere yapısı, restorasyonu, analizi, bakımı gibi konularda teorik ve pratik eğitim veren bir programdır. Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler geleneksel tekstil mirasının koruma, yeniden onarma, restorasyon çalışmalarını planlama, tekstil eserlerindeki bozulmaları teşhis etme konularında uzmanlaşırlar.

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        Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü Türkiye’de ilk defa ön lisans düzeyinde Aksaray Üniversitesi’nde açılmıştır.

        Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Mezunları Ne İş Yapar?

        Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümünü başarı ile tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrenciler “Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Teknikeri” unvanını alırlar. Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu teknikerleri yapısı bozulmuş ve restorasyon gerektiren tekstil eserlerinin planlamasını yapar, gerekli malzemelerin teminini yapar, iç mimar ve mimarlara yardımcı olur. Uygulamaları yapar ve çalışmanın plana uygun olup olmadığını kontrol eder.

        Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Mezunları İş Olanakları Nelerdir? Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Mezunları Nerede Çalışır?

        Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü mezunları hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu teknikerleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı etnografya müzeleri, özel sektöre ait müzeler, özel atölyeler, iç mimarlık ofislerinde ve kendilerine ait özel atölyeler kurarak çalışabilirler. Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü mezunlarının bazı çalışma alanları şöyledir;

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        • Müzeler
        • Restorasyon atölyeleri
        • Şahsi atölyeler
        • Milli saraylar
        • Vakıflar Genel Müdürlüğü

        Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu Bölümü Dersleri

        2 yıllık ön lisans programı olan geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümünde atölye dersleri yoğunluktadır. İşte geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümü dersler şöyledir;

        • Türk el sanatları
        • Temel fotoğraf
        • Tekstil analizi ve belgeleme
        • Geleneksel tekstillerin yapısı ve özellikleri
        • Restorasyon ilkeleri ve yöntemleri
        • Pratik atölye çalışmaları
        • Temel sanat eğitimi
        • Mesleki resim
        • Sanat tarihi
        • Türk el sanatları tarihi
        • Geleneksel yapı süsleme teknikleri
        • Ahşap işleme teknikleri
        • Ahşap oymacılığı
        • Koruma ve restorasyon
        • Malzeme bilgisi
        • Müze yönetimi
        • Koruma etiği ve yönetimi
        • Organik kimya
        • Yöresel halılar ve düz dokumalar
        • Mesleki yabancı dil
        • Bilgisayarda çizim
        • Kalite yönetim sistemleri
        • Girişimcilik
        • Fotoğrafçılık
        • Mikroskobik analiz yöntemleri
        • İşletme yönetimi
        • Halı kilim restitüsyonu
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        Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu bölümünü başarı ile bitiren ve stajlarını da tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerin devam etmek istedikleri takdirde Dikey Geçiş Sınavı’na girerek 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. Bu bölümlerin bazıları şunlardır;

        • Tekstil mühendisliği
        • Tekstil tasarımı
        • Moda tasarımı
        • El sanatları
        • Halkla ilişkiler ve reklamcılık
        • Kamu yönetimi
        • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
        • Tekstil tasarımı
        • Geleneksel Türk el sanatları
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        Geleneksel El Sanatları bölümü nedir?
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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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