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        Kayseri'de geleneksel yöntemle "beyaz ekmek" hasadı başladı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Tuzla Gölü'nde, bölge halkının yerel yöntemlerle yaptığı ve "beyaz ekmek" adını verdiği tuzun hasadı başladı. 30 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Ferdi Varol, "Geçen sene tuz olmadığı için bu yıl tuz daha kıymetli oldu. Biz de tuz çıkarmayı özlemiştik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:20 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:20
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Tuzla Gölü'nde geleneksel yöntemle tuz hasadı başladı.

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        Kent merkezinin 40 kilometre kuzeydoğusundaki Tuzla Gölü, tuzu ve çamuru ile çevresindeki sazlıklar, tuzcul bitki bozkırları, mera ve tarım arazileri ile farklı ekosistemi nedeniyle doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

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        Kuşların göç yolu üzerindeki göl, 200 kuş türüne ev sahipliği de yapıyor.

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        1993 yılında 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Tuzla Gölü, Türkiye'nin yeni Ramsar alanları listesinde yer alıyor.

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        Çok sayıda önemli doğal güzelliğe sahip göl, geleneksel yöntemlerle çıkarılan tuz ile de bölge halkının gelir kapısı oluyor.

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        Bölgede yaşayanlar, suya batmamak için gölde "helik" adını verdikleri tahta ayakkabıları giyiyor.

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        Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yaz aylarında göl suyunda yaşanan azalma, yüksek sıcaklıklar ve yağışların az olması nedeniyle geçen sene hasat yapamayan Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde yaşayanlar, bir yıl aradan sonra 40 derece sıcaklıkta aileleriyle birlikte "beyaz ekmek" adını verdikleri tuzu çıkardı.

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        Gölde batmamak için kendi geliştirdiği 'helik' adını verdiği tahta ayakkabıları giydiğini söyleyen Ferdi Varol, "12 yaşından beri tuz çıkarıyorum. Mahalleden arkadaşlar ve komşularımız ile yıllardır tuz çıkarıyoruz. Ayağımıza helikleri giyip, çıkardığımız tuzu da kızağa koyup gölün kenarına taşıyoruz. Peynir, hamur ve turşu da kullanılıyor. Yörede yemeklere de kullanıyoruz. Sabah 04.30'da mahalleli olarak geliyoruz, 10.00'da da işimizi bitirip gidiyoruz. Geçen sene tuz olmadığı için bu yıl tuz daha kıymetli oldu. Biz de tuz çıkarmayı özlemiştik. Bu tuz peynirlerde çok kullanıldığı için peyniri cıvıtmama özelliği var. O yüzden şimdi peynir sezonu olduğu için köylerde müşterilerimiz beni bekliyor. 1 haftadır hasat yapıyorum. Günlük 10 torba tuz çıkarıyorum. Bazılarının da suyunu çekmesi için burada bırakıp ertesi gün alıyorum. Günlük 500 kilogram hasat yapıyorum" diye konuştu.

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        Babası ile tuz çıkarmaya gelen Rana Betül Varol ise "Babama yardım etmeye geldim. Babam siyah olan bölmeye kadar tuzu kızakla getiriyor. Biz de oradan kıyıya doğru taşıyıp torbalara dolduruyoruz. Biraz yorucu ama hep beraber burada tuz hasadı yapmak güzel. Oturmak, kızakla kenara tuzu çekmek farklı bir duygu" ifadelerini kullandı.

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        Babasına yardım etmek amacıyla geldiğini belirten Beyza Varol da "Babam kenara çekene kadar biz devreye giriyoruz. Sabah erken saatlerde gelip, 10.00-11.00 gibi işimizi bitirip gidiyoruz. Sabah bazen uykulu olduğumuz için zorlanıyorum" dedi.

        #kayseri haberler
        #tuzla gölü
        #tuz hasadı
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