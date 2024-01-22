Gelidonya Feneri havadan görüntülendi

4 Şurada Paylaş!







Drone ile görüntülenen Gelidonya Feneri, manzarasıyla da dikkati çekiyor. Yemyeşil orman ve Akdeniz'in masmavi suları arasındaki fener, her mevsim turist çekiyor.

5 Şurada Paylaş!







Fenerin olduğu bölgeye ulaşanlar, Suluada ve Beş Adaları da seyredebiliyor.