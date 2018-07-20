Aralarında Rıza Kocaoğlu ile Mert Fırat'ın da olduğu ünlü isimler mayıs ayında geçirdiği motorsiklet kazası sonucunda hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri'nin adına oluşturulacak burs fonuna destek istiyor.



Habertürk'ten Hazal Çakır'ın haberine göre Rıza Kocaoğlu, Mert Fırat, Burak Altay ve Esin Doğan, mayısta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Arda Öziri adına oluşturulacak burs fonu için destek çağrısı yaptı.



Rıza Kocaoğlu, Mert Fırat, Burak Altay ve Esin Doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden arkadaşları olan Arda Öziri'nin adına Ege Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından oluşturulacak fona katkıda bulunulması için sosyal medyahesapları üzerinden çağrıda bulundu.

Kocaoğlu, Fırat, Altay ve Doğan, amaçlarının fon sayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin burs alabilmesi olduğunu söyleyerek, "Aramızdan çok erken ayrılan, sevgili arkadaşımız merhum Arda Öziri'nin adını yaşatmak için EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı) aracılığı ile üniversite öğrencilerine yönelik bir burs fonu oluşturmaktayız. 4 yıl boyunca bir üniversiteli öğrenci okutmak için görselde bulunan hesaba Arda Öziri açıklaması ile para bağışı yapabilirsiniz. Bağışlarınız bir öğrencinin 4 yıllık eğitimini kapsayacağı için devamlılığı önemli bir husus. Bu nedenle bağış yapmak isteyenlerin 4 yıl boyunca ödeyebilecekleri bir meblağada ödeme yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplu bağış yapmak isteyenler de aynı hesaba para aktararak öğrenci burs fonunda havuzda birikim yapabilirler. Arda'nın adını yaşatmak ve bu vesileyle bir nebze de olsa acımızı dindirmek adına katkılarınızı bekliyoruz" dedi.





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