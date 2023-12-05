Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu: Gelinim Mutfakta toplam puan durumu ile çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu: Gelinim Mutfakta toplam puan durumu ile çeyreği kim aldı?

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Gelinim Mutfakta'da çeyreği kazanan isim ve günün puan durumu araştırılıyor. Gelinlerin yarıştığı programda, kayınvalideler ise gelinlerinin yaptığı yemekleri bulmak için çabalıyor. Yarışmada altınlar kayınvalidelerin puanlamasına göre belirleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da çeyreği kim aldı? İşte, 5 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...