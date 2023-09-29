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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta'da kim elendi, çeyrek altın ve 10 bileziği kim aldı? 29 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim kim oldu?

        Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 bileziği kim aldı? 29 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim...

        Kanal D'nin her bölümü ayrı bir heyecan yaratan fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün gerçekleştirildi. Hatırı sayılır bir izleyici kitlesi olan yarışmada bugün 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacılar belli oldu. İşte, 29 Eylül 2023 günü itibariyle Gelinim Mutfakta final bölümüne dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:45
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        Ünlü sunucu Nursel Ergin'in hazırlayıp sunduğu ve hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın final bölümü ile yayınlanacak Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 10 bileziğin sahibi ile elenen isimler açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde son durum...

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        GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan isim Tuğba oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim de Tuğba oldu ve haftanın şampiyonu oldu.

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        29 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenecek isim Melike oldu.

        Melike'nin kayınvalidesi eşinin diyabet hastalığından dolayı yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (29 EYLÜL - HENÜZ AÇIKLANMADI)

        Tuğba: 20

        Gizem: 14

        Melike: 11

        Özlem: 5

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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