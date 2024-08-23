Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. En lezzetli yemeği yapan gelin yüksek puanları toplayınca birinci oluyor. Günün birincisi ve sonuncusu Aslı Hünel tarafından açıklanıyor. Peki 23 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
23 Ağustos Cuma günü Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Bugün gelinler en güzel tabağı yapmak için yarışıyor. En düşük puanı alan gelin elenirken en yüksek puanı alan gelin altın bileziğin sahibi oluyor. En son Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin 20 puanla Yasemin oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu? İşte detaylar
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin Yasemin oldu. Üç günün ardından Rabia çeyrek altınları bugün ilk kez kaptırdı.
YASEMİN- 20
AYSUN- 18
AYŞENUR- 15
RABİA- 5