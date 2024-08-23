Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

23 Ağustos Cuma günü Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Bugün gelinler en güzel tabağı yapmak için yarışıyor. En düşük puanı alan gelin elenirken en yüksek puanı alan gelin altın bileziğin sahibi oluyor. En son Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin 20 puanla Yasemin oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu? İşte detaylar